Livro “Bá dal na Rádio” apresentado na Praia

A Livraria Pedro Cardoso apresenta esta sexta-feira, na cidade da Praia, a obra “Bá dal na Rádio! - Memórias da Rádio Barlavento” de Carlos Filipe Gonçalves.

A obra traz recordações dos colegas e amigos e do próprio autor que começou a trabalhar na Rádio Barlavento aos 16 anos.

Nesta obra, o autor descreve o contexto social da época e traça o percurso histórico que culmina no assalto e encerramento daquela rádio e do Grémio Recreativo Mindelo em 1974: um acerto de contas numa luta de classes latentes desde de o início do século XX que terminou com a nacionalização dos órgãos de comunicação social, “ e um monopólio/situação dominante do Estado que vigora até apresente”.

A apresentação da obra que está agendada para às 18h00, na Livraria Pedro Cardoso, estará a cargo de Wlodzimierz Szymaniak.

Carlos Filipe Gonçalves é jornalista e músico. Nasceu em Mindelo, São Vicente, começou aos 16 anos a trabalhar na Rádio Barlavento.

Em 1971 deixa São Vicente para cumprir o serviço militar em Portugal, foi mobilizado em 1973 para a Guiné, colocado em Bissau.

Depois do 25 de Abril de 1974 toma contacto com amigos cabo-verdianos do PAIGC recém-chegados a Bissau, disponibiliza-se para dar o seu “contributo” como se dizia na época.