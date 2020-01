“Memórias da Luta Clandestina”, de Inácio Soares de Carvalho

O lançamento do livro de memórias do já falecido combatente da Liberdade da Pátria, Inácio Soares de Carvalho, acontecerá no dia 30, quinta-feira, na Biblioteca Nacional. A apresentação pública será feita pelo coordenador da edição da obra, Carlos Carvalho.

“As Memórias”, do com­batente da Liberdade da Pátria falecido em Dezembro de 1994, constituem o testemunho, em primeira pessoa, de Inácio Soares de Carvalho, nascido na Cidade da Praia e que ainda criança foi levado pelos pais para a Guiné, onde viveu quase toda sua vida. Um dos militantes da primeira hora do PAIGC, a obra narra a luta clandestina do autor que se engajou pela causa da luta pela independência nacional desde os anos cinquenta, tendo passado vários anos nas prisões da Guiné e no Campo de Concentração do Tarrafal.

