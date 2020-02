Câmara da Praia vai disponibilizar oito mil contos para Carnaval da Praia

O Carnaval da Praia está orçado em oito mil contos. Essa informação foi avançada esta segunda-feira, pelo vereador da Cultura, António Lopes da Silva, em conferência de imprensa.

Segundo António Lopes da Silva, este montante é o valor total que a Câmara Municipal vai investir no Carnaval e "engloba preparação do sambódromo e financiamento para os grupos. A preparação do Sambódromo vai desde bancadas, iluminação, som, segurança à organização do evento. Tudo isso é feito pela Câmara Municipal”.

António Lopes da Silva apela a uma boa organização dos grupos para a festa do Rei Momo. “O papel da Câmara da Praia não é fazer o Carnaval, o nosso papel é apoiar os grupos e preparar o sambódromo para o dia do Carnaval”.

Conforme o autarca os sete grupos oficiais que vão desfilar foram financiado de acordo com o regulamento aprovado no ano passado: os que tiveram uma percentagem superior a 75 % terão o apoio na totalidade.

“Com a diminuição da percentagem terão menos apoio, o que queremos é que os grupos trabalhem cada vez mais, para poderem apresentar um Carnaval mais digno. O apoio básico para os grupos é de 800 contos, e dos 800 contos cada grupo já recebeu 75% . Os grupos que tiveram uma pontuação menor que 75% terão 600 contos e os que tiveram menos de 50 pontos vão receber 400 contos”, avisa.

Em relação as escolas de ensino básico cada uma receberá um montante de 300 contos e cada jardim terá 100 contos.

No próximo ano, conforme disse, a cidade da Praia vai contar com o desfile de cinco grupos oficiais. “Segundo o regulamento aprovado pelos grupos serão os cinco mais bem classificados que vão desfilar como grupos oficiais. Os outros, se quiserem participar podem, mas como grupos de animação”.

A festa do Rei Momo arranca no dia 23, com os desfiles dos jardins de infância e das escolas do ensino básico. O desfile nocturno fica a cargo do grupo Batucassamba, que tem habituado os praienses a muita folia.

Os desfiles dos grupos oficiais e de animação serão no dia 25. Este ano sete grupos oficiais estarão na avenida: Estrela da Marinha, Bloco Afro Abel Djassi, Artístico Deusa do Amor, Vindos D`África, Vindos do Mar, Maravilhas do Infinito e Samba Jó.

Este ano, o autarca avisa que a festa de Rei Momo contará ainda com a participação de um grupo de animação que virá dos Açores, Portugal. O grupo de uma cabo-verdiana, Dona Néné, que vive nesse arquipélago português.