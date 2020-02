“Famintos” de Luís Romano apresentado na Praia

O livro “Famintos” de Luís Romano será apresentado esta sexta-feira, na cidade da Praia, no âmbito do Dia Internacional da Língua Materna.

A apresentação do livro está inserida no projecto “reedição dos clássicos”, levado a cabo pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Este projecto teve início em 2017, e tem vindo a editar obras que há muito se encontravam fora do mercado editorial cabo-verdiano.

Luís Romano será relembrado neste Dia Internacional da Língua Materna pela sua intensa contribuição na recolha e divulgação da tradição oral cabo-verdiana e valorização da língua crioula cabo-verdiana.

A apresentação da obra acontece na Biblioteca Nacional e está a cargo da escritora Ana Cordeiro.

A Biblioteca Nacional celebra ainda este dia com a apresentação de iniciativas digitais para a língua cabo-verdiana como o vocabulário/dicionário electrónico, canal electrónico para a promoção e divulgação da língua cabo-verdiana.