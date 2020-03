Músicas com mensagens agressivas contra mulheres

Identificamo-nos com as músicas que ouvimos, algumas mais do que outras, mas identificamo-nos. E vamos ouvindo sempre, independentemente da época em que elas foram feitas.

Tudo isso parece muito bonito, mas se prestarmos atenção nas mensagens que muitas músicas trazem, apercebemos que nem sempre trazerem mensagens positivas.

Por exemplo, o 25 de Novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Por mais esforço que é feito ou que se esteja a fazer, ainda continuamos a assistir a cenas de violência contra mulheres e desta vez vamos falar da violência contras as mulheres na música.

Primeiro fomos ao encontro do programa “Temas da nossa Música”, do jornalista Benvindo Neves, na Rádio de Cabo Verde, que todas as terças-feiras traz um tema específico aos seus ouvintes.

Num desses programas Benvindo Neves abordou o tema do pensamento machista no relacionamento, onde esmiúça as mensagens contidas na música. São temas que falam de como a mulher é tratada, que relatam o comportamento violento dos homens contra as mulheres, a violência psicológica durante a gravidez entre vários outros.

No cenário musical cabo-verdiano sempre os artistas cantaram temas relacionados com a violência contra as mulheres e com comportamentos machistas.

Ultimamente alguns jovens que estão a surgir na cena musical cabo-verdiana têm trazido mensagens agressivas contra mulheres.

Temos o caso do MC Tranka Fulha. Já o nome diz tudo. Este artista tem sucesso pela sua forma de actuar no palco. Mas se formos ver os temas das músicas dele encontramos muitas mensagens violentas contra mulheres.

No videoclipe dessas músicas podemos ver jovens mulheres a dançar, sem se preocuparem com aquilo que se está a tocar. Infelizmente é uma realidade que estamos a assistir frequentemente nos últimos tempos.

“Ramedi Kornu” e “Mama N bua”

“Ramedi Kornu” e “Mama N bua” são dois temas do MC Tranka Fulha com mensagens muito agressivas que devem ser vistas com outros olhos, pois é algo que pode descambar em violência física contra mulheres.

No início houve polémica à volta das músicas desse artista, inclusive o nome do MC Tranka Fulha foi anunciado pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia como um dos artistas que iam participar no festival da Gamboa. Mas muitas pessoas criticaram a participação do artista, por causa do conteúdo das suas músicas e o seu nome foi retirado do cartaz do referido evento.

Depois disso, houve festivais de música em outros os concelhos do país onde o nome do MC Tranka Fulha estava no cartaz, porque, segundo os organizadores, foram os próprios munícipes que pediram a participação do artista.

Há bem pouco tempo, o artista foi convidado para uma entrevista no programa de música “Klave Kriolo” da Televisão de Cabo Verde, depois de ter mudado o nome para Tranka na Beat.

Um outro tema que encontrei nas redes sociais é “Pega Minis” de Kevin Cless. Este jovem artista é menos conhecido, mas não deixa de ser preocupante, esses tipos de conteúdos musicais. Vamos deixar as coisas menos boas de lado e falar de temas como “Mudjer” de Romeu di Lurdis, “Mudjer Trabadjadera” dos Ferro Gaita e “Maria” de Norberto Tavares que são exemplos de músicas que enaltecem a mulher cabo-verdiana, forma como deve ser tratada e o seu valor na nossa sociedade.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 955 de 25 de Março de 2020.