Abraão Vicente clarifica que cultura e artistas também são prioridades

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Abraão Vicente, afirmou hoje que a cultura e os artistas “são também prioridades”. Avançou ainda que as verbas que vão ser investidas nos artistas cultura pertencem ao sector da Cultura.

Através do seu Facebook, Abraão Vicente esclareceu que as verbas a serem investidas em 100 artistas por actuação online não proveem de nenhum empréstimo e nem um favor.

“Artistas têm família, tem responsabilidades sociais e económicas, artistas pagam impostos e fazem descontos sempre que prestam serviços”, escreveu o governante em resposta aos críticos.

Por isso, reiterou o MCIC, o governo vai apresentar, na segunda-feira, o conjunto de todas as medidas.

“Vou ser claro: ninguém irá subestimar o valor dos artistas enquanto trabalhadores” frisou Abraão Vicente, completando que a decisão do poder executivo vai “muito mais além dos 10 mil escudos” que se tem estado a debater.

Os artistas e criadores da cultura irão ter acesso a todos os direitos que todos os outros trabalhadores do país têm caso sejam elegíveis.

Conforme esclareceu Abraão Vicente, há dois programas diferentes e concretos para o sector da Cultura. Uma resolução do conselho de ministros que estabelece um rendimento solidário por perca de rendimento durante esta crise e pograma de concertos e performances online remunerados.

O programa de concertos online com cachê pagos, prosseguiu, não está focado no entretenimento do público e sim em dar rendimento ao artista.

“O Programa “EnPalco100Concertos” nada tem a ver com o projeto “festival no sofá” que está a ser organizado com artistas internacionais para recolha de fundos para compra de materiais hospitalares. O nosso programa ’EnPalco100Concertos’ tem como foco transferência de verbas para artistas e criadores que perderam rendimento por causa da crise”, esclareceu.

Consoante o governante, EnPalco100Concertos é exclusivamente dedicado a artistas cabo-verdianos residentes no país e é extensivo a toda a classe de artistas desde que o projeto apresentado se enquadre num formato que possa ser gravado e transmito online. Como exemplo, citou Artes Plásticas, Dança, Música; Teatro, Stand Up Comedy, Slam Poesia e Literatura.

“Quem está e compreendo o sector da cultura não tem dúvidas do valor que se deve atribuir aos artistas e criativos. Vamos manter o foco e continuar a dignificar Cabo Verde. Hoje mais do que nunca somos TODOS Cabo Verde e ninguém vai ficar para trás!”, finalizou.