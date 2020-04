Grace Évora com show live esta sexta-feira

O músico cabo-verdiano Grace Évora realiza, esta sexta-feira, um concerto ao vivo na sua página da rede social Instagram.

Esta é uma forma do músico dar o seu contributo nesta fase de isolamento das pessoas, devido à pandemia da COVID – 19 e consequente declaração do estado de emergência.

Na sua página da rede social, Facebook, Grace Évora apela às pessoas para que ajudem as famílias mais necessitadas, face à pandemia da COVID – 19, fazendo donativos, através do site da FICASE.

O show live do músico acontece às 20h00, e será mais uma oportunidade para Grace Évora encantar o público com as suas melodias.

Com a pandemia da COVID -19, todas as salas de espectáculos estão fechadas, para evitar a propagação da doença, e os artistas têm animado as pessoas com shows live nas redes sociais.

Na semana passada assistimos ao Festival NaSofá que contou com a participação de mais de 70 artistas cabo-verdianos em vários cantos do mundo. Este festival, que aconteceu também na página do Instagram dos artistas, contou com uma campanha de angariação de fundos para ajudar os Hospitais do País que estão na luta contra a COVID-19. A campanha, que já ultrapassou a meta inicial, termina no final deste mês.