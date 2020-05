Morreu Dona Pinga fundadora da Escola de Samba Tropical

Morreu este domingo em São Vicente, aos 89 anos, Zeferina Isabel Fortes Haae, também conhecida por Dona Pinga, fundadora da Escola de Samba Tropical (EST), um dos mais afamados grupos carnavalescos de Cabo Verde.

A morte desta figura mindelense foi confirmada pela Escola de Samba Tropical através de uma nota que evidenciou o percurso de Dona Pinga no grupo.

“Desde o início abraçou a nossa causa, a nossa folia e alegria. Fez-se presente nos nossos desfiles e ajudou-nos sobremaneira em tudo”, lê-se na nota.

Por causa do seu percurso na EST e no Carnaval mindelense, Dona Pinga foi uma das figuras homenageadas nas “bodas de prata”, ou seja, no 25º do aniversário da Escola de Samba Tropical, em 2014.

Entretanto, além do Carnaval, em tempos, Dona Pinga, que vai a enterrar na manhã desta segunda-feira, 11, no cemitério de São Vicente, explorava o bar Pic-Nic, na Praça Nova, facto que a levou a ser uma pessoa popular no seio dos mindelenses.