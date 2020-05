Tutu Sousa com exposição online

O artista plástico, Tutu Sousa apresenta esta sexta-feira, 29, a exposição “em40tena” à porta fechada, na Art Gallery, em directo na sua página do Instagram.

Tutu Sousa vai mostrar as obras que produziu durante esse tempo de confinamento, e que têm como suporte tela e tampas de tambor (bidom). Segundo o artista as obras consistem em caricaturas de personalidades nacionais e internacionais.

Durante todo esse tempo de confinamento o artista não parou de fazer aquilo que mais gosta que é Arte. “Não parei de trabalhar pois o confinamento favoreceu a criatividade e esta é a hora de apresentar [as obras] ao público, mesmo sendo à porta fechada, numa adaptação ao contexto actual”, conta Tutu Sousa.

Enquanto o artista apresenta as suas obras, as pessoas podem participar, através do seu Instagram, com perguntas e fazer um pequeno debate.

Tutu Sousa é um dos artistas plásticos que participou da primeira edição do programa “EnPalco100Artistas” que está a decorrer e que conta com a participação de vários outros nacionais residentes.

Além disso, o artista plástico já tinha participado, no mês de Abril da exposição colectiva de pintura online intitulada “Arte como profissão”.

Esta sexta-feira, a partir das 18h30, está pois aberta a oportunidade de ver os trabalhos de Tutu Sousa em directo da sua página do Instagram.