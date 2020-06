Programa Bolsa de Acesso à Cultura beneficia 72 escolas/associações

O programa Bolsa de Acesso à Cultura vai beneficiar, este ano 72 escolas/associações/ONG’s de ensino artístico em todo o país.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, este ano foram submetidas 92 candidaturas de escolas, associações e ONG's, o que corresponde a um aumento na ordem de 15%.

Num total de 2412 bolseiros, 1215 são do sexo feminino e 1217 do sexo masculino. O programa Bolsa de Acesso à Cultura vai beneficiar este ano, uma escola em Porto Novo (Santo Antão), quatro no Mindelo, duas em Ribeira Brava (São Nicolau), quatro no Sal e três no Maio.

Na ilha de Santiago foram seleccionadas 43 escolas, sendo 30 na Praia, três em São Domingos, três em São Lourenço dos Órgãos, uma em Santa Catarina, uma em Santa Cruz, uma em Tarrafal, quatro em São Miguel.

Na ilha do Fogo, o programa vai beneficiar 14 escolhas, sendo duas em São Filipe, oito nos Mosteiros, quatro em Santa Catarina, já na ilha da Brava só será beneficiada uma escola.

O programa, conforme o MCIC, foi pensado e implementado com o objectivo de dar acesso e massificar o ensino das artes em Cabo Verde.

Tem como missão garantir que a população com menos recursos não fique excluída da “fruição da arte” e também dar sustentabilidade às pequenas iniciativas das escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder económico, para a frequência de aulas, ateliers e workshops de pintura, dança, música, teatro.

Levado a cabo pelo MCIC, o programa e financia, por um lado, as propinas dos alunos e, garante, por outro, a sustentabilidade das iniciativas de escolas de ensino artístico, para que não haja exclusão cultural no seu todo.