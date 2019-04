“Viagem pela História” passa para as mãos da Câmara da Cidade Velha

A “Viagem pela História”, programa que visa recriar acontecimentos históricos relevantes da Cidade Velha, das épocas dos descobrimentos e povoamento de Cabo Verde, passa a ser realizada pela Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, após assinatura, hoje, de um protocolo de parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

"Viagem pela História" decorrerá este ano num ambiente especial, com os dez anos da elevação da Cidade Velha a património da humanidade.

"Estaremos atentos caso seja necessário mais algum contributo do Ministério da Cultura", prometeu.

"Estamos a trabalhar em fazer varias recriações históricas, nomeadamente em Mindelo e em vários municípios do interior de Santiago, Maio, Brava, para recriar momentos históricos", antecipou o governante.

Para o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina, será, assim, possível entender a verdadeira dimensão da história e cultura do património da Cidade Velha.

"E isso vai ser muito bom na mobilização e sensibilização das pessoas, mas também vai levar economia para as famílias, é uma oportunidade para todos, fazer algo em beneficio das suas poupanças, das suas economias para melhorar o nível de vida das pessoas, estou certo de que juntos vamos poder conseguir ir a um bom porto", acredita o autarca.

O programa “Viagem Pela História” visa recriar acontecimentos históricos relevantes. A primeira edição aconteceu em Setembro de 2018 e contou com um grande envolvimento da população local, parceiros que trabalham com a promoção da cultura e do turismo, artistas e criadores.