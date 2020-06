Museus reabrem com regras de higiene

Os Museus que estão sob a tutela do Instituto do Património Cultural (IPC) vão reabrir esta terça-feira, 16, depois de três meses encerrados devido à pandemia do novo coronavírus.

O IPC avisa que para a reabertura dos museus foi adoptado um conjunto de medidas que se alinham com as orientações do Governo para o pôs confinamento e absorvem as principais recomendações do Conselho Internacional dos Museus (ICOM).

As medidas adoptadas, conforme a mesma fonte, visam garantir a segurança tanto dos colaboradores, como dos visitantes para que possam sem nenhuns constrangimentos dos acervos museológicos do país.

Dessas medidas, para os visitantes destacam-se o uso obrigatório e permanente de máscaras durante o tempo de permanência no edifício, a desinfecção e/ou higienização das mãos à entrada do museu; respeitar o distanciamento de contacto com o atendedor, mínimo de 1,5m, e a lotação máxima de 3 a 4 visitantes de cada vez.

O IPC anuncia ainda que a entrada será gratuita, por um período de um mês, em todos os museus da sua tutela, excepto o Museu da Resistência que se encontram encerrado para obras. "A gratuitidade na entrada vigorará até o dia 16 de Julho de 2020".

De sublinhar que com o surgimento da pandemia do novo coronavírus e como forma de minimizar possíveis situações de contágio, os museus de Cabo Verde encerraram a visitação desde o passado dia 18 de Março.