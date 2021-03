Museus perderam quase 90% dos visitantes em 2020 devido à pandemia

Devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, os museus de Cabo Verde perderam quase 90% dos visitantes, recebendo menos de 4.000 visitas, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Património Cultural (IPC), na sua página na rede social, Facebook.

Segundo o IPC, em 2019, os diferentes museus sob tutela do instituto tinham recebido cerca de 32.000 visitas físicas, impulsionados pela materialização de alguns projectos traçados no quadro dos "Museus de Cabo Verde". Assim, 2019 “resultou num aumento de 24% do número de visitantes em relação a 2018”, cenário “oposto” ao verificado em 2020, “com uma redução drástica de visitas”.

“Uma queda consequente do surgimento da pandemia que ditou, primeiramente, o encerramento temporário de todos os museus, por um período de três meses e que obrigou os Museus de Cabo Verde a repensarem novas estratégias para atrair visitantes”, justifica o IPC.

Conforme o IPC, a Direção dos Museus de Cabo Verde tem sob a sua tutela dez estruturas museológicas, distribuídas pelas ilhas de Santiago, Sal, Brava, São Nicolau e São Vicente, as quais receberam 7.899 visitas em 2020, das quais só 3.656 foram físicas. As restantes foram virtuais, conforme programa desenvolvido ao longo do ano pelo Ministério da Cultura, para minimizar as consequências da pandemia.

Nesse sentido, foram disponibilizadas visitas virtuais em cinco estruturas museológicas do país, caso dos museus Etnográfico, da Tabanca, do Sal, Norberto Tavares e da Resistência – antigo Campo de Concentração do Tarrafal, que tiveram um alcance de 4.260 visitas em regime virtual.

Entre as visitas físicas, a maioria foi de estudantes cabo-verdianos, seguido dos turistas estrangeiros, sendo que mais de 90% destas visitas ocorreram no primeiro trimestre do ano, antes da pandemia de COVID-19, que em Março levou ao encerramento de fronteiras e em Abril e Maio a decretar o estado de emergência, para conter a transmissão do novo coronavírus.

O museu instalado no antigo Campo de Concentração do Tarrafal, ilha de Santiago, voltou a ser o mais visitado do país, com um total de 2.515 visitas, das quais 1.700 foram feitas num roteiro virtual, segundo os dados do IPC.