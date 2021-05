IPC celebra Dia Internacional dos Museus

O Instituto do Património Cultural (IPC) celebra esta terça-feira, 18, o dia Internacional dos Museus, sob o lema: “O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar”.

Segundo o IPC, com este lema vão reflectir sobre os efeitos da crise sanitária no sector dos museus. As comemorações deste ano propõem uma abordagem sobre a forma como os museus se reinventam para o cumprimento da sua missão.

O IPC, através da Direcção dos Museus irá realizar algumas actividades alusivas a essa data, como forma de estabelecer e reforçar os laços entre os diferentes Museus existentes no país e partilhar experiências com outros países para o fortalecimento destas organizações.

As actividades iniciam esta segunda-feira, com a apresentação, via Facebook, do tema “O inventário como base para a salvaguarda do acervo. O caso do Museu de Arqueologia”.

A explanação será feita na página do Facebook da instituição pelo Gestor do Património e técnico do Instituto do Património Cultural, Adilson Dias, e incidirá sobre o processo de elaboração do inventário do património móvel, centrando a sua intervenção no Museu de Arqueologia e na plataforma em uso para a gestão do acervo dos Museus de Cabo Verde.

"Trata-se de uma plataforma inovadora que permite em tempo oportuno e em detalhes todas as informações sobre cada peça dos museus, enquanto elementos únicos e de interesse excepcionais", indica.

De acordo com o IPC, o Inventário Nacional do Património Imóvel é um projecto estruturante, levado a cabo pela direcção dos Museus que suporta e fundamenta o cumprimento das demais funções museológicas.

O IPC indica ainda que inventário do acervo do Museu de Arqueologia estará́ disponível na Plataforma do Inventário Nacional do Património que acolherá dados de todos os museus de Cabo Verde, sob tutela do Instituto.