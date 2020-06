Governo celebra 45º aniversário da Independência Nacional com concerto online

Este ano, o dia 5 de Julho, Dia da Independência de Cabo Verde, será comemorado com um concerto online, devido à pandemia do novo coronavírus.

Essa informação foi revelada hoje, pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, na conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros.

Segundo Fernando Elísio Freire, o objectivo deste evento é comemorar o dia da independência de Cabo Verde, num formato que se adeque à nova realidade, mantendo o distanciamento social que é um factor fundamental para o combate à pandemia.

O concerto, com duração de 4 horas, vai juntar artistas cabo-verdianos residentes no país e na diáspora, bem como os produtores de eventos. “O concerto será antecedido por dois momentos, sendo a primeira a colocação de flores no Memorial Amílcar Cabral, o segundo, a Sessão Solene na Assembleia Nacional, ambas acompanhadas de actividades protocolares respeitando o plano sanitário e o Estado de Calamidade, ou seja, a presença das entidades será menor”.

Para o governante, estes momentos é para dar maior dignidade possível a festa dos 45 anos de independência com as restrições exigidas pelo momento, mas que o Governo não quer deixar de comemorar com a dignidade que o nosso país merece.