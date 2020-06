“O Preço do Silêncio” vence 2ª edição de Contos sobre “Igualdade de Género”

O conto “O preço do Silêncio” de Romise Barreto é o vencedor da segunda edição do Concurso Nacional Contos “Igualdade de Género”.

Segundo divulgou hoje o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), Romise Barreto, 16 anos, estudante do Liceu Domingos Ramos, Praia, é a vencedora da segunda edição do Concurso Nacional Contos “Igualdade de Género”.

Marta Lopes, 16 anos, estudante da da Escola Secundária Pedro Verona Pires, São Filipe, na ilha do Fogo é a segunda classificada, com o conto “Basta de Sofrer”.

Em terceiro lugar, está o conto “Violência Social”, de Stella Rocha, também de 16 anos, da Escola Secundária Porto Novo, ilha de Santo Antão.

Conforme fez saber o ICIEG, no total houve 26 candidaturas, sendo 23 estudantes do sexo feminino e três de sexo masculino. As candidaturas recebidas são provenientes das ilhas do Santo Antão, Fogo, Maio e Santiago.

Em Maio de 2018, o ICIEG lançou um concurso literário contra a violência baseada no género na Escola Secundária Horace Silver, na Cidade do Porto Inglês. O concurso abrangia todos os liceus de Cabo Verde, como iniciativa que visava examinar o engajamento e o nível de conhecimentos dos alunos sobre questões que têm a ver com a igualdade de género.

A segunda edição do Concurso foi lançada no passado mês de Setembro, na Escola Técnica Grão-Duque Henri em Assomada, na presença da embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia de Sousa e da primeira dama Dra. Lígia Fonseca.

O corpo de jurado é composto por especialistas na temática de Género e na língua portuguesa que selecionaram as três melhores obras.

Para além dos prémios, os vencedores vão ter as suas obras publicadas em formato impresso e as mesmas serão colocadas em formato digital na Nuvem de Livros, uma parceria da Unitel T+ com uma organização internacional.

Recorda-se que os vencedores da 1ª edição foram estudantes das ilhas do Maio e de São Vicente.