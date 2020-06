Somos Cabo Verde – Best Of será emitido na TCV

A gala Somos Cabo Verde, que homenageia os cabo-verdianos no país e na diáspora, este ano, devido ao novo coronavírus, vai ocorrer em moldes diferentes. Serão recordadas os momentos que marcaram as galas anteriores com um Best Of, na TCV, a 5 de Julho, Dia da Independência Nacional.

Este ano seria realizada da VIª edição do Somos Cabo Verde – Os Melhores do Ano, mas segundo a Artemedia Zwela, numa nota enviada a nossa redacção, na impossibilidade de o evento acontecer nos moldes de sempre decidiram juntamente com o seu parceiro de honra, a CVMóvel não deixar passar essa data em branco.

Neste sentido, para manter o objectivo principal do programa, que é homenagear o que há de melhor em Cabo Verde - as suas gentes - , em parceria com a TCV, no dia 5 de Julho, depois do Jornal de Domingo, será emitido o programa Somos Cabo Verde – Best Of.

A organização explicou que o formato será diferente, mas as emoções serão as mesmas. “Uma viagem pela Gala de todas as emoções, onde iremos recordar os momentos mais marcantes das 5 edições”.