Livro de José Luiz Tavares entre os semi-finalistas do prémio Oceanos de literatura

O livro “Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio”, do escritor cabo-verdiano, José Luiz Tavares, foi seleccionado, entre cerca de 1900 obras concorrentes, como um dos semi-finalistas do prémio Oceanos de literatura.

De acordo com a Lusa, os semifinalistas foram anunciados esta terça-feira, 25, numa sessão virtual, devido a pandemia da COVID-19, que contou com a participação de Selma Caetano, na coordenação do Oceanos, e dos curadores Isabel Lucas (Portugal), Adelaide Monteiro (Cabo Verde) e Manuel da Costa Pinto (Brasil).

Nesta edição, entre 1.872 obras concorrentes, foram seleccionados 22 romances, 22 livros de poesia, cinco livros de contos e cinco de crónicas, num total de 54 obras de três continentes, publicadas por 34 editoras.

Portugal, com 187 obras em competição, viu escolhidos sete romances, quatro livros de poesia, três de crónicas e um de contos. Com 1.649 livros a concurso, o Brasil destacou-se em 15 romances, 17 livros de poesia, quatro de contos e um de crónicas.

Já os países africanos de língua portuguesa Angola, Cabo Verde e Moçambique, com 17 livros concorrentes, elegeram dois livros, um de poemas – cabo-verdiano – e um de crónicas – moçambicano.

De Cabo Verde, o autor José Luiz Tavares foi seleccionado com a obra de poesia "Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio" e, de Moçambique, Mia Couto tornou-se semifinalista com o romance "O Universo num Grão de Areia".

Segundo uma nota enviada pelo autor, o livro venceu, enquanto inédito, o Prémio Vasco Graça Moura 2018 da Imprensa Nacional - Casa da Moeda de Portugal.

A esse prémio concorreram cerca de 500 obras inéditas, tendo o júri sido presidido pelo poeta e padre José Tolentino Mendonça, actual cardeal e director da biblioteca do Vaticano, pelo poeta e crítico literário Pedro Mexia, e pelo poeta e editor Jorge Reis-Sá.

O livro foi editado em Setembro de 2019, tendo sido lançado em Outubro durante o Festival literário internacional de Óbidos, que contou com a presença do presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca e a apresentação esteve a cargo do filósofo António de Castro Caeiro.

A apresentação em Cabo Verde, conforme a mesma fonte, aconteceu também em Outubro, na Praia e em Tarrafal e, contou com a apresentação do poeta e Prémio Camões, Arménio Vieira.

Na próxima semana será editada na Colômbia uma antologia trilingue do autor, “Com o fósforo duma só estrela/ Com el fósforo de una sola estrella”, com tradução de Diego Cepeda, e revisão do especialista em Fernando Pessoa, Jeronimo Pizzaro, a anteceder a segunda edição de “Prológo à invenção do dilúvio/Prólogo a la Invéncion del diluvio”, lançado em 2018 durante a FILBO, feira internacional do livro de Bogotá, de que o autor foi um dos convidados.

José Luiz Tavares encontra-se neste momento em Cabo Verde, em viagem para dar seguimento ao projecto “Pátria Soletrada à Vista do Harmatão”, uma radiografia da terra e da alma cabo-verdianas. Desse projecto deverá sair um livro em 2025, por altura do 50º aniversário da independência do país.

O poeta nasceu em Tarrafal, ilha de Santiago. Estudou literatura e filosofia em Portugal, onde reside. Entre 2003 e 2020 publicou 14 livros espalhados por Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Colômbia.

Recebeu uma dezena de prémios atribuídos em Cabo Verde, Brasil, Portugal e Espanha, sendo o autor cabo-verdiano mais premiado de sempre. Traduziu Camões e Pessoa para a língua cabo-verdiana.