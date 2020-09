Cremilda Medina encanta o público português com as suas lindas melodias

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina encantou o público com as suas lindas melodias no espectáculo, no passado sábado, 5 de Setembro em Oeiras, Portugal.

Com uma plateia cheia, Cremilda interpretou os temas do seu disco “Folclore” e fez o público cantar e dançar numa viagem rica pelas sonoridades tradicionais de Cabo Verde, onde não faltaram os temas “Raio de Sol”, “Sonho dum Criola”, “Divôrce Um’ Ca Ta Sená” e “Nôs Morna” entre outros. A cantora carregou consigo a tradição baseada nas mornas e coladeiras e uma vez mais elevou as suas simples e humildes raízes com que faz sempre questão de presentear o seu público, destacando-se através da sua voz doce e meiga. Além de cantar, Cremilda Medina também dançava, e no fim do espetáculo em nome da Câmara Municipal de Oeiras o Barreto Xavier, Director Municipal da Educação, Desenvolvimento Social e Cultura agradeceu a cantora e aos músicos por terem levado a Oeiras uma alegria ao coração das pessoas neste momento tão especial que todos estamos a atravessar. Cremilda Medina que tem tido uma carreira ascendente na música tradicional de Cabo Verde encheu a coração dos presentes com a sua voz e simpatia. O espectáculo contou com a presença do Embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro e a Embaixatriz, Manuela Brito, assim como nomes conhecidos da música de Cabo Verde.

