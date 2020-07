Cremilda Medina com dois concertos em Portugal

A cantora cabo-verdiana, Cremilda Medina tem agendados dois concertos em Portugal, onde irá levar o seu “Folclore” cabo-verdiano.

A Ponte Lima, no dia 13 de Agosto, a cantora levará as suas mornas e coladeiras. Este concerto acontece no âmbito do projecto Ponte de Lima é “Uma Surpresa”.

E no dia 5 de Setembro será a vez do pátio do enxugo da Fábrica da Pólvora de Barcarena, em Oeiras, receber Cremilda Medina, numa viagem pelos ritmos tradicionais de Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada às redacções, a morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, é a estrela guia de Cremilda Medina e o estilo musical que a caracteriza e com que mais tem marcado os palcos por onde tem passado.

Com uma voz que embala, Cremilda Medina canta de coração cheio e em cada canção faz transbordar toda a emoção e identidade de Cabo Verde.

O álbum “Folclore” conta com composições de grandes nomes da música tradicional de Cabo Verde, como é o caso de Morgadinho, Paulino Vieira, Manuel d'Novas e Ti Goi.

Neste álbum, Cremilda Medina aventura-se ainda num samba, com uma composição de João Carlos Silva e num fado, do escritor angolano José Eduardo Agualusa.

O álbum é composto por temas originais e regravados da verdadeira essência da música tradicional de Cabo Verde, com principal destaque para a morna e coladeira.