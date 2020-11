Nações Unidas associaram jovens artistas para assinalar o seu 75º aniversário

Um grupo de jovens da capital, sob orientação do artista plástico Tutu Sousa, foi convidado pelas Nações Unidas para, através da pintura, expressar o que esperam do futuro.

A ONU comemorou no dia 24 de Outubro o seu o 75º aniversário, num momento de grandes crises, desde ambiental, humanitária a outras, agravado por uma crise de saúde global sem precedentes, com graves impactos económicos e sociais.

Para assinalar a efeméride, as Nações Unidas associaram um grupo de jovens da Praia, sob a orientação do artista plástico Tutu Sousa, para através da pintura urbana, expressarem o que esperam do futuro, numa linguagem visual alegre, jovial e que ao mesmo tempo pudesse contribuir para a requalificação de um dos bairros da capital, Achada Mato.

O acto simbólico foi presidido pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e contou com a presença da Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas, Ana Graça, bem como representantes das Agências Residentes, membros do Governo e do Corpo Diplomático.

Tamara da Silva, em representação dos oito jovens artistas plásticos que participaram na pintura urbana para celebrar o UN75, afirmou que a sua participação nesta iniciativa foi gratificante porque, para além da expressão artística, foi um momento de juntos pensarem e reflectirem sobre o futuro dos jovens e expressá-lo através da pintura.

“Para além disso, também guardamos uma boa memória por estarmos a contribuir para a dignificação de um bairro da nossa cidade e neste caso, Achada Mato. Com esta obra de pintura urbana, quisemos mostrar o que de melhor gostaríamos de ver no mundo”, desejou a jovem artista.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 987 de 28 de Outubro de 2020.