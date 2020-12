Morreu a cantora Celina Pereira

Radicada em Portugal há décadas, morreu esta quinta-feira, em Lisboa, aos 80 anos, Maria Celina da Silva Pereira (Boa Vista, 10 de Setembro de 1940 - Lisboa, 17 de Dezembro de 2020), cantora dos diferentes géneros da música tradicional, educadora e contadora de histórias.

Oi, Boa Vista nha terra Sol ta nicê um ta pensa na bô Sol na poente a mi na bera mar Ta vistâ monte e rochedos di nha terra – “Boavista nha terra”, Morna de Ramezinho gravada por Celina Pereira

Celina Pereira foi condecorada em 2003 com a medalha de mérito –Grau Comendadora – pelo Presidente da República de Portugal pelo seu trabalho na área da educação e da cultura cabo-verdiana. Em 2007, foi-lhe concedida pelo Presidente da República de Cabo Verde a Medalha do Vulcão de 1.º Grau e, em 2014, foi galardoada com o Prémio Carreira na quarta edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA).

Celina Pereira foi uma das principais entusiastas da elevação da Morna a Património Mundial da Humanidade.

Discografia