SCM realiza acções de formação em São Vicente

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) realiza de hoje até 30 deste mês, acções de formação, na ilha de São Vicente para técnicos municipais, autores e artistas locais, agentes culturais e utilizadores de música e instituições parceiras.

Segundo uma nota enviada, estas formações acontecem no âmbito das relações institucionais e da materialização do protocolo em vigor entre a Sociedade Cabo-verdiana de Música e a Câmara Municipal de São Vicente.

Estas formações visam fomentar o desenvolvimento local, dotando os municípios de projectos que criam valor para o sector das Indústrias Criativas e das Actividades Culturais.

Esta iniciativa insere-se ainda numa parceria estabelecida com o “Programa Plataformas Locais para Agenda 2030 em Cabo Verde do PNUD”, com financiamento da Cooperação Luxemburguesa.

Os objectivos destas formações, conforme a mesma fonte, visam apresentar aos municípios projectos de integração e valorização dos autores e artistas locais, identificar o potencial da cultura como um factor fundamental do desenvolvimento humano e social e Integrar projectos culturais nos Planos do Desenvolvimento Municipal.

Estas formações têm ainda como objectivo fundamental a viabilização da descentralização dos serviços da SCM nos diferentes Municípios "para que possamos estar cada vez mais próximos dos nossos Membros e também dos nossos Parceiros Utilizadores de Música".