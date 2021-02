João José Lopes dos Santos com livro na gaveta à espera de financiamento

O professor João José Lopes dos Santos está com um livro tudo pronto para ir para gráfica, mas está à procura de financiamento para tal. Desde 2018 que terminou de escrever o livro que se intitula “Resgatado”.

“Escrevi o livro durante o período em que estive no Brasil. Isto porque sempre tive o sonho de um dia publicar um livro, e depois no Brasil encontrei uma história fascinante e bonita que me inspirou a escrever o livro”, afirma o autor.

João José Lopes dos Santos conta que desde que terminou de escrever o livro, está numa maratona à procura de patrocinadores. “Isto porque queria que na sua publicação houvesse um djunta mon de todos, porque é um assunto que diz respeita a todos os cabo-verdianos”.

O livro é sobre o álcool e outras drogas. Conforme o autor, é um assunto que preocupa a todos. “É um assunto que está na ordem do dia, porque o livro fala sobre uma história real de um amigo brasileiro que conheceu o fundo dos infernos, por causa do uso abusivo do álcool e outras drogas. Ele contou-me a história, no Brasil e eu transferi-a para a realidade cabo-verdiana, porque é um assunto que diz respeita aos cabo-verdianos também”.

O autor sublinha que estava a pensar que este libro teria um djunta mon de todos os cabo-verdianos, como partidos políticos, empresas públicas e privadas, igrejas, câmaras municipais, paróquias, o que ainda não aconteceu.

“Procurei de todas as formas os patrocinadores o que tem sido muito difícil. Tenho muito a agradecer à Comissão de Coordenação de Álcool e outras Drogas, porque foi a primeira instituição que me fez chegar uma quantia, não o suficiente, mas foi o que me podiam dar naquele momento. Então com aquela quantia comecei a revisão do livro, edição, paginação, e neste momento o livro está em PDF pronto para ir à gráfica”, garante.

Conforme disse, a quantia que conseguiu não é suficiente para a conclusão dos trabalhos. “Agradeço também à Diocese de Santiago, do Mindelo, Paroquia Nossa Senhora da Luz, de São Vicente na pessoa do padre Paulo”.

Além do livro

Para o autor, o projecto que tinha englobava muito mais do que a publicação do livro em si, pois estava a sonhar com algo maior. “É um romance, uma história real. Queria estender esse projecto para conferências, mesas redondas, palestras e inclusive trazer a figura principal do livro que é o brasileiro meu amigo para estar na apresentação”.

“Depois, para além dessas iniciativas pretendia andar pelas ilhas, câmaras municipais e paróquias, porque segundo aquilo que pensamos que este livro poderia ter um grande impacto na sociedade cabo-verdiana, principalmente na solução do problema do alcoolismo em Cabo Verde”, acrescenta.

Previsão de lançamento

Apesar do cenário de falta de apoio, João José disse que não vai cruzar os braços e vai continuar à procura de financiamento, para poder realizar o seu sonho.

“Neste momento não tenho muitos apoios e financiamentos, mas ao mesmo tempo não vou cruzar os braços. Estou a ver como é que vou conseguir fazer alguma economia ou empréstimo, para publicar o livro. Já falei com algumas pessoas que estavam muito inclinadas para custear a publicação do livro, pois trata-se de um assunto que está na ordem do dia, que preocupa todos os cabo-verdianos, porque há muitas famílias a sofrerem por causa do uso abusivo de álcool e outras drogas”, frisa.

Este livro, segundo avançou, é um contributo para cultura, não apenas por relatar uma história real que romanceou do seu amigo, mas também por dar um contributo para ajudar a resolver solucionar este flagelo.

“O álcool e outras drogas é um problema em Cabo Verde que no fundo é uma semente para outros problemas como violência domestica, prostituição infantil, abuso sexual de menores e muitos outros problemas que advêm do uso abusivo de álcool e outras drogas”, assegura.

Por isso, acredita que ao longo do ano 2021 vai conseguir realizar o seu sonho. O livro tem 40 capítulos distribuídos em cerca de 200 páginas. Além desse livro, avançou que quer escrever outro romance, que fala da violência doméstica em Cabo Verde.

João José Lopes dos Santos é professor de Língua Portuguesa na Escola Secundária António Silva Pinto, na Ribeira das Patas, Santo Antão.

Natural de Santo Antão, em 2004, João José Lopes dos Santos emigrou para Portugal a fim de prosseguir os estudos superiores e, em 2012, fez o Mestrado Integrado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, Pólo de Lisboa.

No mesmo ano, regressou a Cabo Verde e, no ano seguinte, 2013, começou uma licenciatura em Ciências da Comunicação – vertente Jornalismo, na Universidade Lusófona de Cabo Verde, Pólo do Mindelo. Terminou a licenciatura em 2017 e no ano seguinte, 2018, colaborou com a mesma Universidade na correcção e orientação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s).

Ainda em 2018, emigrou para o Brasil, onde fez uma experiência vocacional na Comunidade Obra de Maria, Recife, Pernambuco, e um estágio em Jornalismo na TV Canção Nova e Sistema Canção Nova de Comunicação, em Cachoeira Paulista, São Paulo.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1000 de 27 de Janeiro de 2021.