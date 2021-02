“A reedição de Mornas eram as Noites é o reconhecimento do percurso notável de Dina Salústio”- ministro da Cultura

Reeditar Mornas eram as Noites, na Colecção Clássicos, da Biblioteca Nacional, “é reconhecer uma das damas mais conceituadas da literatura cabo-verdiana”, enalteceu Abraão Vicente durante o lançamento da obra que teve lugar, esta quinta-feira, na Biblioteca Nacional, na Praia.

“É o reconhecimento do pouco que tenho feito”, disse a escritora ao Expresso das Ilhas, em alusão à sua inclusão nos clássicos da literatura cabo-verdiana”.

“Reeditar os clássicos foi uma ideia recente. Sem dúvida que os nossos claridosos e mesmo os nativistas fizeram uma literatura do mais alto nível. Então eles tinham que ser classificados como clássicos. Sei que há muitos autores contemporâneos que podiam estar entre os clássicos, mas como não podiam estar todos, foi agora a minha vez”, frisou a escritora.

Mornas eram as Noites, publicado pela primeira vez em 1994, reúne 35 contos e crónicas que foram escritos entre 1991 e 92. “Então fiz uma compilação dos textos que tivessem uma mesma identificação em termos de proposta de mensagem. O meu objectivo era falar da sociedade cabo-verdiana e sobretudo dos problemas que nessa altura ainda não se falava muito como o abuso de menores, violência doméstica, violência contra as mulheres e crianças”.

Mais pela temática do que pelo género literário, o livro foi distinguido, em 1994, com o Prémio de Literatura Infantil de Cabo Verde e com o terceiro Prémio de Literatura Infantil dos PALOP, em 1999.

Dina Salústio nasceu em Santo Antão, em 1941. Publicou em 1994 o agora reeditado Mornas Eram as Noites, e estreou-se no romance com A Louca de Serrano, em 1998.

“A Louca de Serrano” é considerado um dos livros mais importantes de Dina Salústio. Em 2018 foi uma das 17 obras distinguidas com o Prémio Pen Reino Unido de Tradução na versão traduzida pela editora Dedalus Books, com o título “The Madwoman of Serrano”.

Em Setembro de 2016 Dina Salústio já tinha sido galardoada pelo Pen Club Galiza (Espanha) com o Prémio Rosalía de Castro para obra em Língua Portuguesa, uma distinção anteriormente atribuída a José Saramago, António Lobo Antunes, Sophia de Mello Breyner Adressen, Augustina Bessa Luis, Rubem Fonseca e Mia Couto.

“Filhas do Vento”, seu segundo romance, foi publicado em 2009. Em 2018, Dina Salústio regressou ao conto com “Filhos de Deus” e tem pronto para publicação um novo romance.