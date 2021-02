80 Escolas seleccionadas para Bolsa de Acesso à Cultura

Este ano, 80 escolas/associações/ONG’s de ensino artístico foram seleccionadas, no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura.

Segundo uma nota enviada pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas (MCIC), das 87 candidaturas submetidas, em todo o território nacional para financiamento 80 foram seleccionadas.

Programa do Governo de Cabo Verde, levado a cabo pelo MCIC, o programa Bolsa de Acesso à Cultura tem como objectivo dar acesso e massificar o ensino das artes em Cabo Verde.

Conforme a tutela, a missão do programa é garantir que a população com menos recursos não fique excluída da “fruição da arte” e também dar sustentabilidade às pequenas iniciativas das escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder económico, para a frequência de aulas, ateliers e workshops de pintura, dança, música, teatro.

Dos seleccionados, a ilha de Santo Antão teve 3 (2 Porto Novo/1 Ribeira Grande), 5 de São Vicente (Mindelo), 2 de São Nicolau (1 Ribeira Brava/1 Tarrafal), 5 da ilha do Sal, 5 da Boa Vista, 3 da ilha do Maio, 44 em Santiago (28 Praia/3 São Domingos/1 São Lourenço dos Órgãos/4 Santa Catarina/1 Tarrafal/5 São Miguel/2 Santa Cruz), 12 no Fogo (2 São Filipe, 6 Mosteiros/4 Santa Catarina) e 1 na Ilha Brava, perfazendo um total de 19 dos 22 municípios com projectos no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura.

De recordar que no primeiro ano de funcionamento do programa, 2017, foram seleccionadas 42 escolas e um total de 1167 alunos, em 2018 40 escolas com 1108 alunos, 2019 subiu para 70 escolas 1918 alunos e 2020 com 72 escolas seleccionadas e 2413 alunos.

A Bolsa de Acesso à Cultura tem, ainda, como missão formar cidadãos com sensibilidade artística e criar mercados para escolas de formação em arte. É um investimento também na família, ocupando os filhos e integrando-os na sociedade.