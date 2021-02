Fogo recebe filme “Meu Amigo Fela” do brasileiro Joel Zito

O filme “Meu Amigo Fela” do realizador brasileiro Joel Zito será exibido esta sexta-feira, 26, na cidade de São Filipe, ilha do Fogo.

Este filme será exibido no Auditório Padre Pio Gottin, no âmbito da sua política de dinamização cultural da ilha do Fogo e enquadrado no seu plano de actividades para o corrente ano.

O filme traça um paralelo entre Fela Kuti e outras lideranças negras do século XX, como os americanos Malcolm X e Martin Luther King, o Partido dos Panteras Negras e aos heróis da independência africana.

"Não é um filme resumido na história de Fela, é um filme que ajuda você a compreender o pan-africanismo e o que foi essa geração, o que ela sofreu, pelo que ele lutou", explica Joel Zito Araújo.

Nascido em Abeokuta, na Nigéria, em Outubro de 1938, Fela Kuti é filho de uma das pioneiras do activismo feminista na África e de um pastor protestante. Maestro, cantor multi-instrumentista, dançarino e também activista, tornou-se uma lenda no seu país ao usar a música como instrumento de libertação negra e luta a favor do panafricanismo.

Conforme a mesma fonte, o filme “Meu Amigo Fela” já percorreu mais de 30 festivais no Brasil e no exterior e ganhou importantes prémios, como Paul Robenson - Melhor Filme realizado na diáspora africana no FESPACO (Festival Panafricano de Cinema e Televisão de Ouagadougou), maior festival de cinema africano. No continente, ele já é considerado um dos 15 melhores filmes do ano e está indicado para disputar o Óscar Africano.

Joel Zito Araújo nasceu em Minas Gerais, é doutor em Comunicação na ECA/USP e fez seu pós-doutoramento em TV e cinema na Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos.

O realizar já dirigiu sete longas, 29 curtas e médias documentais e ficcionais, uma série de TV, tematizando o negro na sociedade brasileira, recebendo vários prémios tanto no Brasil como a nível internacional.

Em Cabo Verde, foi criador e coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Cinema de Cabo Verde no M_EIA Instituto Internacional de Arte (Janeiro a Junho de 2011) em Mindelo/Ilha de São Vicente.