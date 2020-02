Filme “Último Desejo do Vulcão” estreia na Pan-African Film Festival

O filme do cineasta cabo-verdiano, Guenny K. Pires será exibido no 28º edição da Pan-African Film Festival & Arts Festival (PAFF), que acontece de 11 a 23 deste mês, em Los Angeles, Estados Unidos da América.

A sua exibição está agendada para os dias 17 e 21 deste mês. Segundo uma nota da Txan Film Productions, trata-se de um filme de 25 minutos que proporciona aos espectadores uma viagem inspiradora sobre a cultura e o legado do povo de Chã das Caldeiras, a vila mais atingida pela erupção vulcânica de 2014.

“O Último Desejo do Vulcão é uma história baseada em factos reais, em que a narrativa se concentra na relação entre o antagonista e protagonista o Musa-Maximiano, de 105 anos de idade e líder espiritual de sua aldeia, e seu neto Michel”, refere a nota.

A primeira fase da rodagem do filme aconteceu entre finais de Novembro e início de Dezembro de 2018 e a segunda fase entre Julho e Agosto de 2019 em Chã das Caldeiras, ilha do Fogo.

Conforme a mesma fonte, o filme está a concorrer em mais de 50 festivais internacionais de cinema e tem a sua estreia nacional agendada para Abril, em Chã das Caldeiras, ilha do Fogo.

O cineasta quer que esse filme chegue a todos os cabo-verdianos no país e na diáspora. “Além disso, o filme será enviado para outros cantos do mundo, através da distribuição teatral e educacional pelos produtores da África, Austrália, Europa, Nova Zelândia, América do Norte e do Sul”.

A Txan Film Productions & Visual Arts foi fundada em Los Angeles, Califórnia, em Fevereiro de 2005 pelo cineasta, director de fotografia e professor de artes visuais Guenny K. Pires.