SCM leva acção de formação de autores e artistas à Boa Vista

A Sociedade cabo-verdiana de Música (SCM) realiza, a partir de hoje, 6, várias acções de formação destinadas a autores e artistas na ilha da Boa Vista.

Estas acções de formação que vão até dia 9 deste mês, acontecem no âmbito das relações de parceria entre a Sociedade Cabo-verdiana de Música e a Câmara Municipal da Boa Vista.

Segundo a SCM, no primeiro dia serão contemplandos os músicos, autores, artistas, editores, produtores fonográficos, intérpretes e executantes da Ilha da Boa Vista. No segundo dia, a acção formativa contemplará os parceiros utilizadores de música, e nos dias 8 e 9, será a vez dos técnicos da câmara municipal e colaboradores de instituições parceiras, como é o caso da Polícia Nacional.

Esta iniciativa, conforme a mesma fonte está enquadrada no plano de actividades para este ano, e tem como objectivo apresentar aos municípios projectos de integração e valorização dos autores e artistas locais.

“Identificar o potencial da cultura como um factor fundamental do desenvolvimento humano e social; Integrar projectos culturais nos Planos do Desenvolvimento Municipal; capacitar os técnicos municipais com ferramentas que facilitam a integração dos autores e artistas, no sistema de protecção dos direitos autorais e conexos, visando o estímulo da criatividade da música e sua qualificação enquanto factor gerador de valor económico”, indica.

Outras finalidades dessa acção de formação são reduzir os impactos da insularidade enquanto factor condicionante da descentralização e implementação do sistema de protecção e integração dos autores, artistas e demais agentes culturais actuantes no domínio da música, a nível municipal, através duma organização representativa dos mesmos, de âmbito nacional e internacional.

Para a SCM, com a realização desta iniciativa estarão criadas as condições para a materialização de um dos principais objectivos da missão da instituição, que é a viabilização da descentralização dos seus serviços naquela ilha, com a abertura dos serviços de registos de autores e artistas e licenciamento de música afectos ao Balcão Único da câmara local.

O acto oficial da abertura da acção formativa foi presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, Cláudio Mendonça.