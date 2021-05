Os artistas cabo-verdianos, Mário Marta e Dany Silva participam da música “Mundos diferentes, Todos iguais”, uma campanha de sensibilização à COVID-19.

Segundo uma nota enviada pela UCCLA, esta música é o resultado de um trabalho audiovisual, que juntou 21 cantores e 4 músicos. “E apela à solidariedade de todo o mundo no combate ao flagelo da pandemia da COVID-19”.

“Mundos diferentes, Todos iguais” será apresentado, ao vivo, no auditório da UCCLA, no dia 14 deste mês, com transmissão em directo no facebook da UCCLA, atraves de https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa .

Além dos artistas cabo-verdianos, esta canção conta com a participação de Ana Lains (Portugal), Anastácia Carvalho (São Tomé e Príncipe), Biah Vasconcelos (Brasil), Calema (São Tomé e Príncipe), Costa Neto (Moçambique), Don Kikas (Angola), João Gil (Portugal), Karina Gomes (Guiné-Bissau), Luís Represas (Portugal), Mikas Cabral (Guiné-Bissau), Mingo Rangel (Moçambique), Paulo de Carvalho (Portugal), Remna (Guiné-Bissau), Stewart Sukuma (Moçambique), Tito Monteiro (Brasil), Tonecas Prazeres (São Tomé e Príncipe), Zé Barros (Portugal) e Zé Camarada (Timor-Leste).

Conforme a mesma fonte, com a mensagem que esta música traz, os artistas apelam “ao bom senso e solidariedade de todo o mundo no combate a este grande flagelo da pandemia da COVID-19”.