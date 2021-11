Mário Marta lança álbum “Ser de Luz”

O artista cabo-verdiano Mário Marta tem agendados dois concertos em Cabo Verde, para fazer o lançamento do seu primeiro álbum a solo intitulado “Ser de Luz”. O álbum estará no mercado no dia 2 de Dezembro.

O lançamento está agendado para os dias 3 e 4 de Dezembro, na Praia e no Mindelo, respectivamente. “Como não podia deixar de ser o lançamento será feito em casa, Cabo Verde, por onde dançam as melodias desta obra, que temos a certeza que vai vos tocar no coração”, escreve a produtora Broda Music, na sua página nas redes sociais. Antes dos concertos, o artista cabo-verdiano lançou na semana passada o single “Pé di Campo” que contou com a participação de cantora foguense Neuza de Pina. Conforme a produtora Broda Music, este tema que é um “Talaia Baxu”, é um género musical oriundo da Ilha do Fogo, produzido pelo conceituado músico cabo-verdiano Kim Alves, já está disponível em todas as plataformas digitais e no Youtube. Filho de mãe cabo-verdiana e pai guineense, Mário Marta faz parte de uma família de músicos e compositores. Antes de mostrar o seu disco de estreia, Mário Marta foi vencedor nas categorias Melhor Coladeira e Melhor Intérprete Masculino, na Xª edição dos Cabo Verde Music Awards, que que teve lugar 6 deste mês, na cidade da Praia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.