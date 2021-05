27ª Edição do Mindelact acontece entre 5 e 13 de Novembro

A Associação Artística e Cultural Mindelact anunciou esta terça-feira, 25, que a 27ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo Mindelact 2021 será realizada entre os dias 05 e 13 de Novembro, na cidade do Mindelo.

Na sua página na rede social, Facebook, a organização avisa que a edição de 2021 contará com uma extensão da programação na cidade da Praia, com uma selecção criteriosa de espectáculos para os amantes das artes cénicas da capital. “Depois de em 2020, o festival se ter realizado sob o signo da Resistência, em 2021 realizaremos o Festival Mindelact sob o signo da esperança. Sempre com muita alma, arte e afecto, que nos continuarão a acompanhar, este é o ano da esperança de uma recuperação plena da nossa humanidade, da possibilidade de estar e ser, em sociedade, numa perspectiva pós-pandemia”, refere a organização. A organização informa que além da programação do Palco 1 e Palco 2, com espectáculos presenciais e de uma programação direccionada para crianças, Teatrolândia, haverá ainda um leque de propostas de Teatro Digital e uma programação de Teatro Radiofónico. “Neste ano de transição, a programação de Teatro na Praça e o Festival Off, por implicarem aglomerações mais difíceis de controlar, encontram-se ainda suspensas e não serão consideradas, numa óptica de responsabilidade social”, indica a mesma fonte. A organização avisa que já estão abertas as inscrições para receber projectos de companhias e grupos nacionais, de qualquer ilha do arquipélago, para integrar na programação, e que todas as propostas podem ser enviadas para o email mindelact@gmail.com, até, o mais tardar, final de Julho. E que a programação de grupos e companhias internacionais não se encontra sujeita a concurso este ano, “dado que vários espetáculos que já tinham sido seleccionados para a edição de 2020, transitaram para este ano, derivado da situação pandémica que vivemos”.

