Mindelact acontece entre 12 e 15 de Novembro

A 26ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact 2020) vai-se realizar entre os dias 12 e 15 de Novembro, numa versão mais reduzida, revelou em comunicado a Associação Artística e Cultural Mindelact.

De acordo com o comunicado, realizar o festival foi uma decisão “altamente ponderada” uma vez consultados os seus parceiros, companhias, grupos, artistas, gestores, empresas, amigos e outras entidades, envolvidas no processo.

“A programação completa será anunciada no dia 12 de Setembro, dois meses antes do evento, e serão cumpridas todas as restrições e medidas de prevenção que a actual situação exige”, lê-se no documento.

A associação refere ainda que por causa dessa situação “a lotação dos espaços será limitada”, pelo que vão utilizar “ferramentas de transmissão” e haverá possibilidade de ver alguns dos espectáculos, em directo, mediante determinadas condições, “que a seu tempo serão anunciadas”.

A organização refere ainda que a arte, a cultura e as expressões artísticas devem ter e terão “um papel fundamental” na recuperação da crise global, do ponto de vista da saúde emocional das populações, e do ponto de vista da recuperação económica dos países.