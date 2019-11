“Contos Negreiros do Brasil” no Palco 1 do Mindelact

“Contos Negreiros do Brasil” é o espectáculo documentário que esta quarta-feira sobe ao Palco 1 do Mindelact. A peça, baseada na obra do escritor Marcelino Freire, retrata a “situação real e actual” das pessoas negras no Brasil. De acordo com o elenco, no palco, a carne negra é exposta nas suas dimensões e experiências reais, sociais e culturais.

Rodrigo França, um dos actores, afirma que a ideia é mostrar que aquilo a que se chama de democracia racial no Brasil apenas existe no imaginário social.

“Como eu sou actor e sociólogo acabo costurando essas cenas a partir de dados estatísticos relacionados a essa estrutura do negro e da negra no Brasil, então é um espectáculo em que a gente fala, por exemplo, de violência obstétrica que acontece nas Américas, principalmente no Brasil, onde essa mulher negra recebe menos anestesia ou às vezes nenhuma na hora do parto. Falamos do genocídio da juventude negra. É um espectáculo importante no cenário internacional, que a gente acaba falando que é um mito a democracia racial que é tão vendido nos filmes e novelas e séries no Brasil”, afirma.

Estão representados na peça o jovem estudante, o gay, a mulher hipersexualizada pela sociedade, o menor infractor, a prostituta e a idosa. Todos eles, personagens do livro de Marcelino Freire em torno do qual a produção teatral foi construída.

De acordo com Rodrigo França, a peça “costura” dados estatísticos oficiais e actuais com as cenas, inseridas em cenários de dor, paixões, medos, alegrias e angústias que reproduzem a realidade dos negros naquele país da América Latina.

“Essa desigualdade não é uma relação natural, ela é construída e continua sendo construída, na medida que ainda existem olhares que vão distinguir a partir de cultura e tonalidade de pele. Quanto mais escura a pele for, menos direitos e privilégios e benefícios tem”, indica.

“Contos Negreiros do Brasil” sobe ao palco 1 esta quarta-feira, às 21h30, no Centro Cultural do Mindelo, numa produção da Caboclas Produções, com direcção de Fernando Philbert. Aline Dias, Marcelo Dias, Milton Filho, Rodrigo França e Valéria Monã formam o elenco.