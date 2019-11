“Mascarades” estreia no Mindelact

A coreógrafa francesa Betty Tchomanga estreia esta quarta-feira, no Mindelact, o espectáculo “Mascarades”. A peça vai ser exibida no palco 2, na nave principal da ALAIM, às 19 horas.

O espectáculo-coreografia é inspirado em Mami Wata, ”uma deusa da água, celebrada em grande parte de África e no mundo do Atlântico Africano, frequentemente retratada como uma sereia, uma encantadora de cobras ou uma combinação de ambas”.

“Mami Wata é o espírito de uma mulher branca, porque ela representa uma figura do ocidente que gera sentimentos de atracção ou repulsa. Às vezes é desejada, outras vezes mete medo”, explica Betty Tchomanga.

Em palco, a actriz apresenta-se com a base do queixo, o pescoço, os braços, o topo das mãos e todo o busto pintados de preto. As sobrancelhas também estão um pouco enegrecidas. Usa shorts jeans gastos e uma camisa branca folgada. As pernas e pés estão nus.

O espectáculo tem a duração de 50 minutos.

O projecto Mascarades recebeu uma bolsa de criação de Brest, cidade francesa localizada na região da Bretanha, onde está sediada a Associação Coreográfica da Lola Gatt Productions, onde Betty Tchomanga é coreógrafa, desde 2016.