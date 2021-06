3ª Edição do Concurso Nacional de Dramaturgia alargada até 18 de Junho

A 3ª Edição do Concurso Nacional de Dramaturgia foi alargada até 18 deste mês. A informação foi avançada esta segunda-feira, pelo Centro Cultural Português em Cabo Verde, em nota de imprensa.

Segundo a mesma fonte, o concurso pretende promover a escrita criativa e a valorização da expressão literária em Língua Portuguesa, incentivar a produção de textos para teatro, assim como reforçar a arte cénica como um pilar representativo da cultura cabo-verdiana.

Podem participar no concurso todos os interessados com idade igual ou superior a 16 anos (no momento da candidatura), nacionalidade cabo-verdiana e residência permanente em Cabo Verde.

O vencedor do concurso receberá um prémio monetário no valor de 75 mil escudos e a sua obra será editada em livro e encenada numa produção teatral pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, que será apresentada na cidade da Praia e no Mindelo, em 2022.

O Júri do concurso é constituído por Afonso Reis Cabral (escritor português), Sofia Santos (professora e responsável pelo Camões – Centro de Língua Portuguesa no Mindelo) e Caplan Neves (vencedor da 2ª edição do Concurso Nacional de Dramaturgia, actor, encenador e dramaturgo).

A 1ª Edição do Concurso Nacional de Dramaturgia decorreu em 2017/2018, no qual Lisa Pinheiro dos Reis venceu com o texto "Tudojunto sepa rado", a 2ª edição deste concurso em 2019/2020, "O Cheiro dos Velhos" da autoria de Caplan Neves foi a obra vencedora.

Este concurso é promovido pelo Centro Cultural Português em Cabo Verde (Praia e Pólo do Mindelo) do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua - I.P., em parceria com a Associação Artística e Cultural MINDELACT.