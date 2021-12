Yannick Stiven Fortes Pimenta vence 3ª edição do Concurso Nacional de Dramaturgia

O texto intitulado “Inquieta Revolução”, da autoria de Yannick Stiven Fortes Pimenta é o vencedor da 3ª edição do Concurso Nacional de Dramaturgia.

A edição deste ano do concurso contou com 13 candidaturas, provenientes de cinco ilhas, nomeadamente: uma da Brava, uma do Fogo, três da ilha de Santiago, uma de São Nicolau e sete de São Vicente.

O vencedor receberá um prémio no monetário de 75 mil escudos, a sua obra será editada em livro e encenada numa produção teatral do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, com apresentação pública no Mindelo e na Praia, em 2022. A promoção estará a cargo do Centro Cultural Português em Cabo Verde.

A cerimónia da entrega do prémio acontece esta sexta-feira, 17, no Centro Cultural Português – Pólo do Mindelo.

Este concurso tem como objectivo promover e despertar a escrita criativa e valorizar a expressão literária em Língua Portuguesa, incentivando a produção de textos para teatro com vista a realçar a arte cénica como um dos pilares representativos da cultura cabo-verdiana.

Natural de São Vicente, Yannick Stiven Fortes Pimenta é actor, dramaturgo e encenador. Fez mestrado em Artes Cénicas pela Universidade Nova de Lisboa – FCSH, como bolseiro do projecto PROCULTURA PALOP-TL e é licenciado em Marketing pelo ISCEE.

Yannick Fortes frequentou o Curso de Formação de actores na In Impetus e o 14º Curso de Teatro do Centro Cultural Português – Pólo do Mindelo, Camões, I.P..

É co-fundador da Cia. 50 Pessoa, tem sido durante anos membro da direcção do Festival Mindelact e tem encenados 12 espectáculos pela Cia. de Teatro 50 Pessoa, a maioria dos quais com textos originais da sua autoria.