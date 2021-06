Padre Paulo Borges Vaz apresenta “Antropologia Da Sexualidade” na ilha de Santiago

O Padre Paulo Borges Vaz, Pároco de São Vicente está a promover a apresentação do seu mais novo livro intitulado “Antropologia Da Sexualidade”. A primeira apresentação aconteceu esta segunda-feira, no concelho de São Salvador do Mundo.

Esta quarta-feira, 16, será a vez da cidade da Praia conhecer o seu mais novo livro “Antropologia Da Sexualidade”. Depois da cidade da Praia, a obra será apresentada esta quinta-feira, 17, no município de Santa Catarina de Santiago. Esta obra já foi apresentada no município de Tarrafal de Santiago. Na cidade da Praia, a apresentação da obra será às 18h00, no Salão Paroquial. Com a chancela da ISE Editorial, esta obra foi lançada em parceria com as paróquias de São Salvador do Mundo, Santo Amaro Abade, Nossa Senhora da Graça e Santa Catarina de Santiago. Este livro, segundo uma nota enviada é uma profunda reflexão, do Padre Paulo Borges, sobre a sexualidade na sociedade contemporânea. “A razão de ser destas reflexões consiste, portanto, em ser mais uma orientação para ajudar os irmãos a viver uma sexualidade de forma orientada para o projecto de amor que Deus traçou para todos os homens e mulheres, para todas as famílias. Ao mesmo tempo, pretende apresentar-se a sexualidade como dom, dom que deve ser vivido de forma equilibrada e saudável, para o bem da própria pessoa, da família e da sociedade”, lê-se no documento. Conforme a mesma fonte, o autor escreveu que, nos nossos dias, tem-se registado uma “banalização da sexualidade” e ilustra os caminhos para uma sexualidade responsável, equilibrada e virtuosa, no sentido de que haja uma progressão moral da humanidade. Natural dos Engenhos, concelho de Santa Catarina de Santiago, Padre Paulo Borges Vaz foi admitido no Seminário Maior da Arquidiocese de Saragoça, Espanha, em 1993 e, em 1998, terminou, com excelência, os estudos filosóficos-teológicos. No ano seguinte, 1999, inicia o estágio pastoral e, em Março de 2000, é ordenado diácono. A 7 de Julho de 2000, é ordenado presbítero e passa a pastorear a paróquia de Santa Maria Mayor de Alcañiz, Diocese de Saragoça, Espanha. Isto, até 2004. Depois disso, Padre Paulo Borges Vaz aventura-se numa Missão Fidei Donum em Cabo Verde, mais concretamente nas paróquias de Santa Isabel e de São João Baptista, Boa Vista, Diocese de Mindelo, onde permaneceu até 2013. A partir daí, inicia uma nova missão como pároco da paróquia de São Vicente. É laureado em Filosofia-Psicologia pela Universidade de Savres, França; é licenciado em Ciências Eclesiásticas pela Universidade de Salamanca, Espanha; Licenciado em Teologia Dogmática pela Universidade Gregoriana, Roma; e Doutor em Teologia Dogmática pela mesma Universidade. Padre Paulo Borges Vaz é autor de muitos artigos e estudos publicados, promotor incansável das Semanas Teológicas promovidas pela Diocese de Mindelo, zeloso formador dos paroquianos e diocesanos.

