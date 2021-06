Actividades desportivas e culturais do município dos Mosteiros estão canceladas

A Câmara Municipal dos Mosteiros decidiu cancelar todas as actividades desportivas e culturais agendadas para este mês, Junho e de Julho. A sustentar a decisão está o aumento do número de casos naquele concelho do Fogo.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira, à RCV pelo vereador do Desporto e da Cultura, Nelson Pires. A edilidade está igualmente a ponderar a realização das festas do município que acontecem todos os anos na primeira quinzena de Agosto. Segundo Nelson Pires, a decisão foi muito ponderada tendo em conta o aumento do número de casos de COVID-19. “Nós, em sede de reunião camarária, tomámos a decisão de cancelar os eventos que propiciam aglomeração de pessoas, em decorrência de aumento de número de casos de COVID-19”. “Por conta da COVID-19 há actividades que não se podem realizar, por exemplo a Gala de Talaia Baixo, o Festival de Arte Urbana, enfim são actividades que carecem de participação de gente de fora e que, por isso, a preparação já vem condicionada pela COVID-19”, explica. Nelson Pires adiantou que a realização das festas do município está a dependente da evolução da situação epidemiológica que o município e o país enfrentam. “Estamos a acautelar a realização das festas e a acontecer não será nos moldes dos anos anteriores”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.