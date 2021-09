Governo promete classificar género musical talaia-baxu como património nacional

A classificação de talaia-baxu, ritmo musical genuíno do Fogo como património nacional, a criação de um centro interpretativo e do dia de talaia-baxu foram assuntos analisados pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, na visita à ilha.

Abraão Vicente, que visitou na quinta-feira o município dos Mosteiros, disse que o dia de talaia-baxu possivelmente poderá ser a 24 de Junho, dia em que se realizam as festividades do padroeiro da localidade de Atalaia, zona norte dos Mosteiros.

Com relação ao centro cultural de talaia-baxu, Abraão Vicente disse que toda a estrutura foi desenhada mais para um centro de conferência do que um centro cultural e tem problemas acústicos e de adequação do palco, por exemplo.

Daí “assumir o compromisso” de o seu Ministério prestar assistência técnica à autarquia dos Mosteiros para redesenhar e adaptar o espaço.

Quanto ao museu de café, cuja primeira fase foi inaugurada há alguns meses, o titular da pasta da Cultura e das Indústrias Criativas indicou que o seu ministério já tinha anunciado, no ano passado, que 2021 e 2022 seriam de reestruturação, modernização e publicitação dos museus nacionais.

Especificou que o ministério que tutela está a trabalhar com o Ministério do Turismo e com o Gabinete do Primeiro-ministro, que decidiram que os museus seriam a área a ser financiada através do plano para o relançamento do turismo.

A ideia do museu do café dos Mosteiros entra neste projecto e há “um grande potencial” com uma história, narrativa, artefactos e existe um enraizamento do café, não só como produto económico, mas também um produto social e cultural, que permite “alavancar e criar um museu de qualidade internacional”, referiu Abraão Vicente.

Depois de visitar ainda a biblioteca e o auditório municipais e de ter um encontro de trabalho com a equipa camarária, Abraão Vicente prometeu apoiar a autarquia dos Mosteiros na elaboração do plano municipal para a cultura e consultoria estratégica, para “alavancar alguns eventos”, como o festival do café.

O presidente da câmara dos Mosteiros, Fábio Vieira, disse que a visita do ministro da Cultura foi “muito produtiva” e que durante o encontro a sua equipa teve a oportunidade de falar sobre várias questões relacionadas com a cultura, assim como visita ao museu de café, biblioteca, auditório e centro cultural de Atalaia.

Em relação ao museu de café, Fábio Vieira disse que a primeira fase já foi inaugurada e que a autarquia está a trabalhar para tornar o museu num espaço mais atractivo e dinâmico.

Sublinhou que uma equipa técnica do Instituto de Investigação e Património Cultural (IPC) deslocar-se aos Mosteiros proximamente para, juntamente com a câmara, fazer o levantamento e dar os passos seguintes para transformar o museu “num espaço nobre2 de promoção do café, enquanto produto biológico, mas também como produto cultural de alto valor acrescentado para o município.

Este disse que o ministro da Cultura mostrou-se disponível para colaborar com a autarquia no sentido de levar todas as iniciativas que o município pretende concretizar, mas também em outros projectos ligados à elaboração do plano estratégico da cultura, enquanto documento orientador da política cultural.

Depois dos Mosteiros, Abraão Vicente visita hoje o município de São Filipe, iniciando por um encontro com o presidente e a vereadora da Cultura, seguindo depois para casa Pedro Cardoso, Centro Cultural Armand Montrond, avenida que dá acesso ao Vale dos Cavaleiros, ao depósito/chafariz centenário de Aguadinha, às casas tradicionais da cultura como canizade, reinado e tambor.

No período da tarde, Abraão Vicente tem programado uma deslocação à ruína da capela de Nossa Senhora da Encarnação nas proximidades da praia com o mesmo nome, ao santuário de Nossa Senhora do Socorro, visita ao museu e encontro com artesãos, artistas plásticos e músicos do município.