​Mosteiros acolhe 8ª edição do Festival do Café do Fogo este fim-de-semana

A Câmara Municipal dos Mosteiros promove, esta sexta e sábado, a 8ª edição do Festival do Café do Fogo. A programação e o orçamento deste festival foram aprovados esta segunda-feira, 18, numa reunião camarária.

A programação tem várias vertentes como a corrida do café, concursos melhor bolo do Café, melhor poesia sobre o café e o concurso de café conjunta, e certamente terá outras actividades como feira de produtos made in Fogo. Numa entrevista à RCV, o edil mosteirense, Fábio Vieira, afirmou que será um momento para promover o café enquanto produto biológico, turístico, de elevado valor para a nossa economia. “Também será um momento para continuarmos a trabalhar esta agenda de internacionalização do café do Fogo”. Na área do desporto, indicou que a novidade desta edição vai para a realização de uma prova especial da corrida do café para crianças. “A conferência sobre Indústria enquanto vector de desenvolvimento é um dos pontos altos do festival, e este ano conta com a participação de uma delegação do município de Ansião, Portugal”, indica. Avança Fábio Vieira que esta conferência será ministrada pela Terras de Sicó- Associação de Desenvolvimento, de Portugal, que "tem conhecimento e muita experiência em matéria de cooperativas agrícolas e do empreendedorismo ligado ao sector da agro-indústria".

