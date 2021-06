CNAD entrega kits e cartões de artesão em Santa Catarina de Santiago

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) faz esta terça-feira, 22, a entrega de kits e cartões de identificação às artesãs de Santa Catarina de Santiago.

Estes kits serão entregue aos artesãos Maria dos Anjos Varela, Carolina Rodrigues e Alice Lopes.

O acto público acontece no Auditório do Centro Cultural Norberto Tavares, onde serão entregues selos “Created in Cabo Verde” ao artesão Luciano Vaz e às artesãs Domingas da Moura, Maria Jorge Tavares e Maria Augusta Moreira.

De sublinhar que o Cartão de Artesão dá a possibilidade desses profissionais se inscreverem na Segurança Social e comercializar os seus produtos com o selo “Created in Cabo Verde”.