Poema de Saidu Bangora, professor da UNICV em homenagem a Cabo Verde no dia em que se comemora mais um aniversário da independência.

Saidu Bangura, Praia, 10 de novembro de 2020

Cabo Verde

o deserto castanho

da África Ocidental húmida,

o oásis do nosso continente

África, o deserto

esbanjados pela ganância negra.

Cabo Verde

o orgulho de uma luta

a realização de um sonho

a fonte da esperança

da África que sonhamos,

a África que imaginamos ter.

Cabo Verde

terra de esperança onde tudo,

tudo o que é plantado cresce,

onde o trabalho árduo compensa

onde os sonhos florescem

onde sonhar e realizar

é ser Cabo Verde.

Cabo Verde

dez ilhas

dez sonhos

dez possibilidades

dez realidades

muitos Cabo Verdes

em um pequeno, mas grande

Cabo Verde.

Cabo Verde

onde a pessoa humana

é um recurso natural

onde a política é unificadora

onde ter esperança é existir

e existir é ter esperança

como existir e ter esperança é ser

Cabo Verde.

Cabo Verde

um lugar minúsculo no Atlântico

onde a paz e a tranquilidade

são os costumes do povo,

onde emigrar é uma expansão,

a realização do sonho

Cabo Verde,

onde sonhar e realizar

é ser Cabo Verde.

Cabo Verde

onde a nação está em primeiro lugar

onde a diáspora é a decima-primeira ilha

onde o país é a diáspora,

onde o voto reina supremo –

humanidade, a alma da nossa constituição:

Cabo Verde, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso orgulho,

o nosso destino, a nossa casa, a nossa esperança!

Cabo Verde

Saidu Bangura, Praia, November 10, 2020

Cabo Verde

the brown dry desert

of wet West Africa,

the oasis of our continent

Africa, the wasteland

squandered by dark greed.

Cabo Verde

the pride of a struggle

the realization of a dream

the fountain of hope

of the Africa we dream of,

the Africa we hope for.

Cabo Verde

land of hope where

everything planted grows,

where hard work pays off

where dreams blossom

where to dream and realize

is to be Cabo Verde.

Cabo Verde

ten islands

ten dreams

ten possibilities

ten realities

many Cabo Verdes

in one small but big

Cabo Verde.

Cabo Verde

where the human person

is a natural resource

where politics is a unifier

where to hope is to exist

and to exist is to hope

as to exist and hope is to be

Cabo Verde.

Cabo Verde

a tiny spot in the Atlantic

where peace and tranquility

are the mantra of the people,

where to migrate is an expansion,

a realization of the dream

Cabo Verde,

where to dream and realize

is to be Cabo Verde.

Cabo Verde

where nation comes first

where diaspora is home

where home is diaspora,

where the ballot reigns supreme

humanity, the soul of our constitution:

Cabo Verde, our body, our soul, our pride

our destination, our home, our hope!