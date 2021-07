​Livro sobre Tiago, antiga glória do futebol praiense, vai ser apresentado em finais de Julho

O livro “Tiago, uma vida” foi organizado pelos filhos, Umai, Yara, Tiago e Fábio e a sua apresentação irá acontecer no dia 25 de Julho, na Cidade da Praia, quando se completam 70 anos sobre a data do seu nascimento.

O livro compila 70 testemunhos, de colegas, amigos, vizinhos e familiares que conheceram e conviveram de perto com Tiago Pedro Amadeu, nascido no dia 25 de Julho, de 1951, em Achada Santo António, na Cidade da Praia.

Prefaciado pelo Padre Ima e com posfácio de José Maria Semedo, docente e investigador da Uni-CV, a publicação deste livro, de 150 páginas, visa perpetuar o percurso de Tiago Pedro Amadeu, cujo legado, como destacam os filhos, em nota de imprensa, “serve de repositório consultivo e orientador de valores e condutas irrepreensíveis na vivência humana”.

Ao longo da sua carreira, de acordo com a mesma nota, Tiago esteve intimamente ligado à afirmação do desporto cabo-verdiano, mais concrectamente ao desporto-rei, o futebol. “Afirmou-se como uma das figuras sonantes e incontornáveis da época, tendo jogado nas principais equipas da capital cabo-verdiana, com destaque para o Boavista FC, a Associação Académica da Praia e o Sporting CP, nas décadas de 60 (final) e de 70 do século XX”.

Tiago destacou-se também nos legendários campeonatos de subúrbio que deram à Cidade da Praia exímios futebolistas, tendo alinhado na mítica equipa da Holanda, de Lém-Cachorro.