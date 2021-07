“ABC do Escutismo” apresentados na Praia

Os Cadernos do “ABC do Escutismo” de Zézinha Alfama serão apresentados esta sexta-feira, na cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada, "ABC do escutismo" é um projecto dedicado às crianças, aos adolescentes, aos jovens e às famílias de Cabo Verde.

Trata-se da publicação, nesta 1ª fase, de três Cadernos: “O tesouro que descobri”, “Ste e Djack, os heróis da fraternidade” e “Mais de 100”.

Conforme a mesma fonte, os Cadernos trazem estórias que revelam o que é o Escutismo e como é vivido por aqueles que dele escolheram fazer parte.

“O projecto ABC do Escutismo pretende colmatar a lacuna de materiais de divulgação deste grande Movimento Educativo, que chegou a Cabo Verde há mais de 100 anos e que ganhou visibilidade a partir da década de 90 deste século, com o advento da democracia e o incentivo à participação activa e consciente dos cidadãos na construção do País”, lê-se no documento.

Outro objectivo do ABC do Escutismo, conforme a mesma fonte é valorizar o modo de ser, de estar e de agir do(a) Cabo-verdiano(a), particularmente do cidadão praiense, que pertence a este Movimento Educativo.

A autora do ABC do Escutismo espera que a chegada deste material pedagógico aos mais novos tenha impacto nas famílias e nas Comunidades em geral, e sobretudo na Organização Escutista, podendo ser um incentivo a um querer fazer parte desta Fraternidade.

A apresentação na cidade da Praia está agendada para esta sexta-feira, às 17 horas, nos jardins do Palácio da Presidência da República.

Depois da cidade da Praia, os três primeiros Cadernos serão apresentados no dia 25, às 15 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, cidade de Assomada e no dia 31, às 16 horas, na Igreja de São Vicente, cidade do Mindelo.