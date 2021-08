“Mininu Di Oru” marca 20 anos de carreira de Djodje

O artista Djodje anunciou, nas redes sociais, a chegada do seu mais recente trabalho discográfico intitulado “Mininu Di Oru”.

Esse disco, segundo o artista, marca os anos do seu percurso artístico.

” Mininu Di Oru é o título deste álbum que marca os meus 20 anos de carreira e que de certa forma conta a minha história desde o início da minha carreira até hoje”.

Conforme divulgou, a capa do álbum foi desenhada pelo artista cabo-verdiano Sai Rodrigues e “resume de forma incrível estes 20 anos de carreira”.

“Estou ansioso por vos mostrar o que tenho estado a preparar nestes últimos tempos”, escreve o artista.

O novo álbum “Mininu di Oru” chega dois anos depois de ter editado “Newborn”, do qual fazem parte temas como “Santiago”, em homenagem ao seu filho, “A Fila Anda” com Jimmy P, “Vamos Fugir” com Cuca Roseta, “Blindado” e “Atrevido”.

Um dos mais aclamados artistas cabo-verdiano, Djodje, de 32 anos, iniciou a sua carreira aos 12 anos quando gravou o primeiro single “Volta”, com o grupo TC, formado em conjunto com familiares e amigos.

Além de “Mininu di Oru”, constam da sua discografia álbuns como “Sempre TC” (2006), “Check-in” (2010), “Feedback” (2013) e “Newborn” (2019).