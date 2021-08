Fantcha em festival de homenagem a Cesária Évora

A cantora cabo-verdiana Fantcha vai participar no festival ORI-GEM, nos dias 9 e 10 de Setembro, na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Este festival é um tributo a Cesária Évora, assinalando os 80 anos de idade que ela completaria este ano.

Fantcha foi convidada para participar no festival pela cantora, etnógrafa e poliglota musical Kavita Shah.

Segundo uma nota enviada, o objectivo é ambas fazerem um tributo à lendária Cesária Évora, por ocasião daquele que seria o seu 80º aniversário. Fantcha actuará juntamente com Kavita no dia 10 de Setembro, acompanhada pelos músicos cabo-verdiano Kim Alves e ZeRui Depina.

Fantcha cresceu a cantar no Mindelo, sob a tutela do compositor Ti Goy e da própria Cesária Évora. Performer carismática com uma voz rica e sensual, Fantcha desenvolveu o seu próprio estilo musical com inflexões africanas, cubanas e portuguesas. Já se apresentou com músicos cabo-verdianos e lançou e participou em vários álbuns, incluindo Criolinha (1998), Putumayo Presents Cabo Verde (1999), Viva Mindelo (2000), Amor Mar e Música (2010) e, mais recentemente, Nôs Caminhada (2017), em homenagem à sua mentora, Cesária.

Kavita Shah é uma vocalista de jazz indicada ao GRAMMY, compositora e poliglota aclamada pela NPR por possuir uma “destreza incrível para linguagens musicais”.

Aos 20 anos, morando em Salvador, Brasil, Kavita ouviu Cesária apresentar-se ao vivo. Encantada com a morna a jovem artista e gravou “Sodade” em seu primeiro álbum, VISIONS (2014).