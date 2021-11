Livro-testemunho de Corsino Tolentino – antigo ministro de Educação, Embaixador de Cabo Verde em Portugal, Consultor do Banco Mundial e Director da Fundação Calouste Gulbenkian – regista a sua doença (até onde pôde), de Janeiro de 2019 a Fevereiro de 2020.

Diário

«… Hoje, teimosas que estão estas pernas! A paralisia anuncia-se, esperarei em movimento, até que ela chegue. Tenho dificuldades em compreender sintomas como a impressão de pesar tanto como um saco de chumbo. O meu olhar é frontal, o que quer dizer que os amigos passam ao lado, porque os meus olhos deslocam-se para a direita e para a esquerda com imensa lentidão».

O registo segue nesse tom até que em Fevereiro de 2020 Corsino Tolentino lhe coloca um ponto final: «Sinto que tenho mais coisas a dizer e já usei toda a capacidade dos meus dedos para escrever. Porém, ainda não usei todo o meu pensamento!».

Doença do Movimento em Cabo Verde

O registo, conforme seu autor, tem como propósito obter do Estado a assistência possível para o grupo com a doença; estimular a participação pública e privada do cidadão em projectos e programas de pesquisa; ser útil e partilhar a nossa experiência para proporcionar a melhor qualidade de vida aos pacientes e às famílias cuidadoras e estimular a formação de recursos humanos na área de Neurologia.

Com o Prefácio do escritor Germano Almeida, o livro A Vitória é Hoje. A minha relação com a Paralisia Supranuclear Progressiva tem a participação de uma Neurologista falando sobre Doenças do Movimento em Cabo Verde e dois testemunhos de um Professor Doutor em Neurologia e de um médico da Medicina Interna. As filhas, Nancy e Leida assinam os Posfácios. A edição é da Ilhéu Editora, São Vicente.

Apresentação

O livro A Vitória é Hoje. A minha relação com a Paralisia Supranuclear Progressiva é apresentado na próxima sexta-feira, dia 26, no Hotel Praia Mar, antecedido da II Conferência do Projeto DDM–CV sob o tema “Doenças do Movimento em Cabo Verde: Testemunhos e Terapias”. O evento pode ser seguido pela Live streaming na página de Facebook do DDM-CV.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1043 de 24 de Novembro de 2021.