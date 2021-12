Versão italiana de “A sedutora tinta de minhas noutes” de Jorge Carlos Fonseca é apresentada hoje em Itália

A versão italiana do livro “A sedutora tinta de minhas noutes”, do escritor e ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, é lançada hoje na cidade de Roma, na Itália, conforme informações avançadas pelo próprio autor.

A obra traduzida por uma iniciativa do embaixador da Itália em Cabo Verde vai ser apresentada em duas universidades italianas, sendo a primeira hoje, na UNINT – Universitá, numa sessão que será seguida de uma aula magna.

A próxima sessão terá lugar no dia 16, na Universidade de Firenze, organizada pelo departamento de formação de línguas, literaturas e psicologia, e acontece no quadro de um seminário internacional sobre o tema “Literatura como ponte cultural na obra de Jorge Carlos Fonseca – poeta e homem de política”.

“A sedutora tinta das minhas noutes”, publicada em 2019, pela editora Rosa de Porcelana, é uma antologia de poemas, organizada pelo poeta Prémio Camões, Arménio Vieira, que fez a selecção de um conjunto de poemas de três livros anteriormente escritos por Jorge Carlos Fonseca.

“Ele por livre escolha, selecionou e sugeriu-se a antologia. A obra tem uma primeira parte de ‘fortuna crítica’, isto é, de textos de crítica literária sobre as minhas obras escritas anteriormente. Tem textos do próprio Arménio Vieira, do poeta João Vário, de Filinto Elísio, de José Cunha, da portuguesa Susana Brito e de uma escritora brasileira”, contou.

Na parte final o livro tem poemas inéditos do escritor.

“Isto tudo formou a “A sedutora tinta das minhas noutes” e tudo isto está traduzido em italiano e a parte principal que é a antologia e os inéditos está em bilíngue, isto é, com textos em língua portuguesa e ao lado texto italiano”, adiantou.

Este é o segundo livro de Jorge Carlos Fonseca que está a ser traduzido para a língua italiana, depois de “O Albergue Espanhol” ter sido traduzido para espanhol e para italiano.

Conforme avançou, o livro “Porcos em Delírio” está neste momento a ser traduzido para inglês por uma editora americana.

Jorge Carlos Fonseca, até Novembro último Presidente da República, dispõe de seis obras literárias e tem uma vasta obra científica nas áreas do Direito Penal, Processual Penal e Constitucional – uma dúzia de livros e mais de 50 trabalhos doutrinários em revistas – que está publicada em mais de uma dezena de países.

Tem, igualmente, várias dezenas de escritos sobre política, cultura, democracia, direitos humanos e cidadania, em revistas da especialidade cabo-verdianas e estrangeiras.