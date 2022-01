5ª edição do Prémio Nacional de Publicidade de Trabalhos dos anos 2020 e 2021

A 5ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) vai distinguir os trabalhos criados, produzidos e divulgados nos anos de 2020 e 2021.

Segundo a EME – Marketing e Eventos, serão distinguidos trabalhos divulgados nos anos 2020 e 2021 dado que a pandemia da COVID-19 impediu a realização do certame nos dois anos anteriores.

Neste sentido, a entidade promotora avisa que as inscrições para a 5ª edição do Prémio Nacional de Publicidade iniciaram-se a 1º de Janeiro e vão até o final do mês.

A gala de premiação está agendada para o próximo mês de Março. As candidaturas podem ser apresentadas por agências, produtoras, gráficas, criativos e universitários através do site do PNP (www.pnp.cv), via correio físico ou ainda em mãos, directamente na EME – Marketing e Eventos, promotora do prémio.

Para esta edição, a jornalista Rosana Almeida vai presidir o corpo de jurados e integram pela primeira vez o júri Salif Silva (doutor em design, escritor e professor universitário) e Eric Marçal (publicitário, fotógrafo e produtor de eventos).

Fazem ainda parte do júri a designer Jennifer Brazão, em representação do parceiro institucional do PNP – o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas – onde é assessora institucional de marketing, marcas e eventos, e a cineasta Samira Vera-Cruz, que repete a presença.

Conforme a organização, a 4ª edição foi marcada por uma forte competitividade nas várias categorias do prémio, traduzindo-se num aumento de 71% dos trabalhos a concurso, o que reforça a credibilidade e a confiabilidade da marca PNP.

Os trabalhos concorrentes ao PNP referem-se às áreas da TV, Rádio, Print (Jornal/Revista/Poster/Folheto/Billboard), Internet, Branding, Branding Activation e qualquer peça publicitária criada por estudantes universitários em Cabo Verde.

Organizada pela EME – Marketing e Eventos, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, este evento reconhece desde 2017 os melhores trabalhos publicitários.

A primeira edição do PNP conquistou o público pelo seu cariz inédito, a segunda posicionou-se como um evento de referência e a terceira trouxe inovações e premiou os melhores, num total de 24 trabalhos concorrentes de oito empresas de marketing e publicidade, agências estrangeiras, produtoras e criativos nacionais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1049 de 5 de Janeiro de 2021.